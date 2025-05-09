Foto muhabiri, araştırmacı yazar ve öğretim görevlisi Gazi Yüksel’in retrospektif sergisi, 12 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00’te Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi fuayesinde açılacak.

Yüksel’in 40 yıla yayılan görsel hafızasını sanatseverlerle buluşturacağı belirtilen sergide yer alacak eserlerin haber ve spor fotoğraflarından karanlık oda teknikleriyle oluşturulan siyah-beyaz görüntüler ile kavramsal makro çekimlerden dijital ortamda üretilmiş deneysel kompozisyonlar içerdiği ifade edildi.

Kıbrıs’ta fotoğrafçılığın yıllar içindeki dönüşümüne bir bakış niteliği taşıyacak sergide, ziyaretçilerin, Yüksel’in objektifinden tarihe tanıklık eden karelerin yanı sıra, teknolojinin fotoğraf sanatıyla nasıl iç içe geçtiğini de gözlemleyebileceği kaydedildi.

Sergi 25 Mayıs’a kadar her gün 08.00–20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.