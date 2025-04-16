Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), eleştirel gazeteciliğin, demokrasinin bir gereği olduğunu, eleştirdiği için hiçbir gazete ve medya kuruluşunun suçlu sandalyesine oturtulmaması gerektiğini kaydetti.

Birlik Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Yenidüzen Gazetesine, dönemin Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Cenk Mutluyakalı’ya ve Gazeteci Serhat İncirli’ye, yazdığı dört ayrı köşe yazısı nedeniyle “zem ve kadih” davası açtığı ve sürecin başladığı ifade edildi.

Basını özgür olmayan toplumların özgür olamayacağı kaydedilen açıklamada, bir gazetecinin yaşanan olayları kendi bakış açısı ile halka anlatmasının, cezai soruşturma veya hukuki baskıyı gerektirmediği belirtildi.

Basının aynı zamanda denetim görevi yaptığı ve bu işlevi yerine getirirken, gücünü ifade ve basın özgürlüğünden alması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Unutulmamalıdır ki eleştirel gazetecilik demokrasinin bir gereğidir ve eleştirdiği için hiçbir gazete ve medya kuruluşu suçlu sandalyesine oturtulmamalıdır” denildi.

-“Halkın oyları ile göreve gelen siyasiler, halkın bilgi kaynağı basına karşı daha hoşgörülü olmalı”

Halkın oyları ile göreve gelen siyasilerin, halkın bilgi kaynağı basına karşı daha hoşgörülü olması gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Basın, aynı zamanda halkı bilgilendiren bir araç olduğuna göre siyasetçilerin basına hoşgörüsüz yaklaşması, aslında halkın bilgi alma hakkını engellemeye yönelik bir davranıştır. Kaldı ki ülkenin en üst makamındaki kişinin herkesten daha çok hoşgörülü ve kucaklayıcı olması da ayrı bir gerçekliktir.

Gelinen aşamada Yenidüzen Gazetesi ve meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu, basınımızın hak ettiği özgürlüğe kavuşana kadar mücadeleden geri durmayacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz.”