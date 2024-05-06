Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) yürütülen “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan Gazeteci S.K, “sahte belge düzenlemeye tahrik” suçlamasıyla bugün Güzelyurt'ta mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran Polis Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli Tahkikat Memuru Ali Erdelhun, şikayet üzerine Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Okul sistemi üzerinde yapılan incelemelerde zanlının 1 Şubat 2021'de kayıt yaptırmış gibi gösterildiğini, ancak okula 29 Mart 2021'de kayıt olduğunu ifade eden Tahkikat Memuru, zanlının 31 Mayıs 2023’te ders notları girilerek aynı gün işletme yönetimi doktora programından mezun edildiğini belirtti.

Tahkikat Memuru, zanlının normalde 2024-2025 güz döneminde mezun olması gerektiğini söyledi.

Zanlının gönüllü ifade vererek her şeyi Serdal Gündüz'le birlikte yaptığını söylediğini belirten Tahkikat Memuru, diploma ve transkribi ise kendilerine teslim ettiğini kaydetti.

Zanlının "İsteseydim bir günde de diploma alabilirdim" şeklinde sözlü beyanda bulunduğunu dile getiren Tahkikat Memuru, zanlının ayrıca hiçbir derse girmediği yönünde bilgi olduğunu belirtti.

Doktorada 18 dersin olduğunu ancak zanlının transcribinde 14 dersin görüldüğünü söyleyen Tahkikat Memuru, tahkikat maksatlı 9 kişiden ifade alındığını, 10 kişiden daha ifade alınacağını belirtti.

Tahkikat Memuru, zanlının gönüllü ifadesinde doktora tezi için jüri önüne çıkmadığını, cezaevinde bulunan Serdal Gündüz’ün odasında başka şahıslarla oturup sohbet ettiklerini dile getirdi.

Soruşturmanın yeni başladığını, zanlının gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını, diplomanın tedavüle sürülüp sürülmediğinin araştırılacağını belirten Tahkikat Memuru, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.