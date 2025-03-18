Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda, işbirliği konularını ele aldıklarını söyledi ve “Asla geriye dönüş yok biz ileriye bakıyoruz” dedi.

BM Genel Sekreterinin kişisel temsilci atayacağını ve iki taraf arasındaki işbirlikleri için görüşmeler yapacağını ifade eden Tatar, Temmuz ayı sonunda da aynı formatta yeni bir toplantı yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Her iki tarafın faydasına işler yapılması amacıyla çalıştıklarını ifade eden Tatar, örneğin ara bölgede solar enerji, mayınlar gibi konularda işbirliğinin ele alındığını kaydetti.

Tatar, diyalog ve iletişimin devam etmesi amacıyla toplantının devam edeceğini belirtti.