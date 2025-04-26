Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) akademisyenleri ve öğrencileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Tangül Ünal Çağıner Sevgi Evleri’nde barınan, koruma altındaki çocukları ziyaret etti.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, ziyaret, GAÜ Sinema Kulübü üyesi öğrencileri, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Müzik Bölümü öğrencileri ve Toplumsal Katkı Faaliyetleri Komitesi'nin katılımı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapıldı.

GAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, diğer armağanların yanında, kendi elleriyle hazırladıkları bebekleri de çocuklara hediye ettiler.

Heyet, Tangül Ünal Çağıner Kimsesiz Çocuklar Sevgi Evi Müdürü Osman Karamanlı ve çalışanları tarafından karşılandı.

Osman Karamanlı, bu gibi ziyaretlerin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerinin kendilerine de mutluluk verdiğini ifade ederek, farkındalığın artırılması ve toplumsal dayanışmanın devam etmesinin önemini vurguladı.

- Prof. Dr. Ertuğruloğlu: “GAÜ, imkanlarının tümünü insanlık değerleriyle harmanlıyor”

GAÜ Rektör Yard. ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu da toplumsal fayda içeren tüm sorumluluk alanlarında yer almanın en hassas çalışma alanlarından birini oluşturduğunu kaydetti. Ertuğruloğlu: " GAÜ, kuruluşunun 40'ıncı yılında, ilk günden bu yana, içinden çıktığı toplumunun bu anlamda titiz bir paydası olmuş, bunu da; sosyal ve fiziksel imkanlarını tümünü, öncelikle toplumu sonra da evrensel insanlık değerleri ile harmanlamaya dikkat etmiştir." dedi.

- Prof. Dr. Saygılı: “Dünyanın daha fazla insanlığa ihtiyacı var”

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı ise, orada bulunmaktan duydukları memnuniyeti vurgulayarak, bu farkındalığın devam edeceğini belirtti. Tüm çabaların çocukların kendilerini daha iyi ve daha güvende hissetmeleri için olduğunu kaydeden Prof. Dr. Saygılı, “Yönetici ve çalışanlara iş birliği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle; insani değerlerin farkındalığında olan, bu değerlerin yaşatılması ve yayılması amacını paylaşan ‘herkese açık’ küresel çağrıyı duyumsuyor ve onu bir kez daha hatırlatıyoruz: Dünyanın daha fazla insanlığa ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.