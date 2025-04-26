Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) İngilizce Hazırlık Okulu, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) iş birliğiyle, dün, Lefkoşa Çocuk Merkezi’nden hizmet alan çocuklara yönelik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre “Art & Heart with ARUCAD” başlıklı sosyal sorumluluk projesi ile çocuklara hem eğitici hem de yaratıcı bir gün sunmak amaçlandı.

Arabahmet Kültür Evi’nde yer alan etkinliğin birinci bölümünde, çocuklarla birlikte İngilizce şarkılar söylendi, etkileşimli kart oyunları oynandı ve canlı gitar eşliğinde İngilizce kukla tiyatrosu sergilendi.

Lefkoşa Çocuk Merkezi’ne yer alan ikinci bölümde ise İngilizce kelime oyunlarının yer aldığı oyun alanı, sanat ve el işi atölyesi, okuma istasyonu ve yüz boyama etkinlikleriyle çocuklara hem dil becerilerini geliştirebilecekleri hem de özgürce yaratabilecekleri bir ortam sunuldu.

Etkinlikte çocuklara, öğrenciler tarafından özel olarak tasarlanan kitap ayraçları, onların el yazısıyla yazılmış mektuplar ve çeşitli eğitim materyalleriyle oyuncaklardan oluşan hediye çantaları dağıtıldı.

ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü İnanç Uçaröz, “Bu özel gün aracılığıyla çocuklara yalnızca eğlenceli bir gün değil, aynı zamanda dil öğrenimine teşvik eden bir ortam sunmayı hedefledik.” dedi.