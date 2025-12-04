Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yarın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar'ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığında yer alacak. Görüşme sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

Kolombiyalı diplomat Holguín’in 6 Aralık’ta da Rum Lider Nikos Hristodulidis ile görüşmesi planlanıyor.

-Üçlü görüşme 11 Aralık’ta…

Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum lider Hristodulidis arasında Holguín’in de yer alacağı üçlü görüşmenin gelecek hafta yapılması planlanıyor.

BM’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman ve Hristodulidis, 11 Aralık Perşembe günü saat 15.00’te Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret edecek ve ardından saat 16.00’da Holguin’in kolaylaştırıcılığında BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde üçlü bir toplantı yapacak.

Liderler, toplantının ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Khassim Diagne’nin ev sahipliğini yapacağı gayri resmi resepsiyona katılacak.

-Liderler 20 Kasım'da bir araya gelmişti

Cumhurbaşkanı Erhürman ile Rum lider Hristodulidis’in, Diagne koordinasyonuyla 20 Kasım’da ara bölgede ilk kez bir araya gelmişti. Holguin, görüşmeye çevrim içi olarak katılmıştı.

Toplantı sonrasında BM tarafından yapılan açıklamada, iki liderin, Holguín’in Kıbrıs ziyareti sırasında kişisel temsilciyle üçlü görüşme yapmayı arzuladıkları duyurulmuştu.