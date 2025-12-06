Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” nedeniyle etkinlik gerçekleştirildi.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’ndeki yer alan etkinlikte, Tekerlekli Sandalye Dans Performansı, “Sevgi Her Engeli Aşar”sahnelenerek, “Küçük Bir Adım, Koskoca Bir Takım” belgeseli gösterildi.

GAÜ İletişim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Beşeri Bilimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle gerçekleştirilen, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu'nun destek verdiği etkinliğe; Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Alişan Şan, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Dr. Günay Kibrit, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi ile Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, GAÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Ali Poyraz Gürson katıldı.