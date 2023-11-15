Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Akpınar mesajında, Cumhuriyet Bayramı’nı sonsuz gururla karşıladıklarını belirterek kutladı.

“Toplumsal bağımsızlık önderi Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile yüzyıllardır; mukaddes davanın, ‘her sathında, her safında ve her safhasında’ mücadele vererek savunan gazi halkımızın; kadın, erkek hatta çocuk tüm kahramanlarımızın aziz hatıralarını minnet ve şükran ile yad ediyor, bu kutsal toprağı ‘vatan’ haline getirmiş; Şehitlerimize rahmet, hayatta olan gazilerimize ise sağlık ve esenlik dileklerimi sunuyorum.” diyen Akpınar, KKTC’nin sonsuza kadar daim olacağını vurguladı.