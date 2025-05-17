GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Dil Bilim Çalıştayı, 15 ve 16 Mayıs’ta, GAÜ Beşeri Bilimler Fakültesi öncülüğünde, GAÜ Eğitim Fakültesi, GAÜ İletişim Fakültesi ve GAÜ Sürekli Eğitim Merkezi katkılarıyla gerçekleştirildi.

GAÜ Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tutku Akter Gökaşan, düzenlenen plaket töreninde, "Çok verimli bir akademik çalıştayı gerçekleştirmiş olduk. Dil ve anlam dünyasına derin bir yolculuk yaptık” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Dil Bilim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Can'a birikimlerini ve özgün tezlerini paylaşmasından dolayı teşekkür eden Gökaşan, çalıştayda uzman akademisyenlerin dilin yapısı, işleyişi ve hayatlardaki yansımalarını farklı boyutlarda değerlendirildiğini ifade etti.