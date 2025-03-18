Gardiyanoğlu, yaşlıların, toplumun tarihsel birikimini, kültürel mirasını ve deneyimlerini taşıyan, geleceğe ışık tutan bilge insanlar olduğunu vurguladı.

Gardiyanoğlu’nun mesajı şöyle:

“Toplumsal değerlerimizin en kıymetli parçalarından biri olan yaşlılarımızı onurlandırmak ve onların yaşam kalitesini artırmaya yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nı bir kez daha saygıyla karşılıyoruz.

Yaşlılarımız, toplumumuzun tarihsel birikimini, kültürel mirasını ve deneyimlerini taşıyan, geleceğe ışık tutan bilge insanlardır. Onlar, hem ailelerimizin hem de toplumsal yapımızın temel direklerinden biridir. Her birinin yaşadığı hayat, bizlere kıymetli dersler sunarken, onların toplumsal katkıları ve paylaşımları da toplumumuz için paha biçilmezdir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, yaşlılarımıza yönelik projelerimizle onların yaşam kalitelerini artırmayı ve her bireyin onurlu bir yaşlılık dönemi geçirmesini sağlamayı hedefliyoruz. Yaşlı bakım evleri, özel bakım evleri ve rehabilitasyon merkezleri ile ilgili yasaları güncelledik. Kalkanlı Yaşam Evi’ni çağdaş bir yapıya kavuştururken yeni huzur evinin tamamlanması için de tüm çalışmalarımız devam ediyor.

Yaşlılarımızın haklarına saygı göstermek, onları yalnız bırakmamak ve onlara daha iyi bir yaşam sunmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Toplum olarak, yaşlılarımıza sadece bu hafta değil, her gün sevgi, saygı ve destekle yaklaşmalı, onların değerlerini her alanda yaşatmalıyız.

Bu anlamlı haftada, tüm yaşlılarımızı saygı ve minnetle selamlıyoruz. Onların yaşamlarının her anı, toplumsal gelişimimize katkı sağlayan önemli bir kaynaktır.

Yaşlılar Haftası dolayısıyla tüm yaşlılarımıza saygı ve hürmetlerimi dile getirirken, geçmişte bizler için yapmış oldukları tüm çalışmalar için şükranlarımı sunarım.”