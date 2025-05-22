Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Uluslararası Aile Forumu’na katılmak üzere İstanbul’a gitti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 2025 Aile Yılı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti (TC) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve “Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi” temalı forumda, 26 farklı ülkeden aileden sorumlu bakanlar bir araya geldi.

“Ailemiz Geleceğimiz” sloganıyla düzenlenen forumda, toplumsal dayanışmanın artırılması, kültürel dönüşümlerin aile yapısına etkileri, dijitalleşmenin getirdiği yeni sınamalar, demografik eğilimler ve küresel tehditler gibi konular ele alınıyor. Forum aynı zamanda, “aile diplomasisi” alanında uluslararası diyaloğun gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği 2025 Aile Yılı doğrultusunda düzenlenen forumun ana hedefi, aileyi güçlendirmeye yönelik küresel iş birliğini artırmak, aile odaklı politikaları geliştirmek ve uluslararası iyi uygulamaları paylaşmak…

22-23 Mayıs tarihlerindeki forum süresince, katılımcı ülkeler arasında aile politikalarına dair bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanarak, ortak çözüm önerileri geliştirilecek.

Bakan Gardiyanoğlu’na ziyaretinde, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de eşlik ediyor.