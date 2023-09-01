Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği ve Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu Bakan Gardiyanoğlu’nun iş hayatının içinden gelen biri olarak esnafın sorunlarını yakından bildiğini belirterek, bu sorunları çözüme kavuşturacağına inanç belirtti ve Bakan Gardiyanoğlu’na görevinde başarılar diledi.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Gardiyanoğlu da çalışma hayatını yöneten bir bakanlık olarak her konuda birlik ile temas halinde olacaklarını kaydetti.

Ülkedeki ara eleman sıkıntısına değinen Bakan Gardiyanoğlu, hayata geçirilmeye hazırlanılan projeden bahsetti. Gardiyanoğlu çıraklık eğitimini tamamlayıp ilgili iş yerlerine istihdam edilecek olan kişilerin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları ile maaşlarının belli bir bölümünün bakanlık tarafından karşılanması yönünde bir bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Gardiyanoğlu “Birçok sektörde ciddi anlamda eleman sıkıntısı yaşanıyor. Ülkemizde nitelikli gençlerimiz var. Sadece yönlendirmeye ihtiyaç var. Takım ruhu içinde ara eleman açığının kapatılması için çalışmaları başlattık. Düşüncemiz birçok işsiz gencimizi meslek sahibi yaparken, diğer yandan da ara eleman açığını kapatmak.” şeklinde konuştu.

“ Esnafa sunulan kredi miktarları daha da yükseltilmeli”

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan zor süreçte düşük faizli ve uzun vadeli verilen kredilerin esnafa can suyu olduğunu da belirten Gardiyanoğlu, kooperatiflerden esnafa sunulan kedilerin miktarlarının daha da yükseltilmesi gerektiğini belirtti.