Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi ile İhtiyat Sandığı Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi Güzelyurt ve Lefke Bölge Amirlikleri’ni ziyaret etti.

Bakan Gardiyanoğlu’na ziyaretlerinde Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ç. Ballı, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ali Anıl Yüce, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit eşlik etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, personelle bir araya gelerek, hizmet binaları ile ilgili bilgi alan Gardiyanoğlu, personelin sıkıntılarını yerinde dinledi, verimli ve etkin çalışmaya yönelik beklentilerini dile getirdi.

-Gardiyanoğlu, özel gereksinimli gençlerle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu daha sonra Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni de ziyaret etti. Merkezi dolaşarak merkezin faaliyetleri ve ihtiyaçları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Merkeze devam eden özel gereksinimli gençler ile sohbet eden Gardiyanoğlu, gençlerin taleplerini dinledi.