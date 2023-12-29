Süper Kupa maçında karşılaşacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine Türkiye'ye dönme kararı aldı! Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur maça çıkmama ve ülkeye dönme kararını açıklarken Fenerbahçe de özel uçağını havalimanına erken çağırdı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 20.45'te başlaması planlanan Süper Kupa ertelendi! Son dakika bilgisine göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine maça çıkmama ve Türkiye'ye dönme kararı aldı!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Habertürk'ten Çağatay Çelik'e yaptığı açıklamada ülkeye dönme kararı aldıklarını ve ortak açıklamanın yapılacağını duyurdu.

Fenerbahçe de yaşanan gelişmeler üzerine takım uçağını havalimanına erken çağırdı.

- Kritik toplantı saatler sürdü

Suudi yetkililerin, iki takımın Cumhuriyetimizin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk pankartlarına sahaya çıkmasına izin vermemesi üzerine patlak veren krizin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanları Dursun Özbek ile Ali Koç toplantı yaptı. Riyad'da gerçekleşen ve toplantı iki saate yakın sürerken sonuç alınamaması üzerine takımlara otellerinizden ayrılmayın talimatı verildi.

- Atatürk pankart ve tişörtlerine izin çıkmadı

Müsabaka öncesinde İstiklal Marşı'nın okunması, şehitler için saygı duruşunda bulunması planlanırken pankart ve tişörtlerin taşınması ve giyilmesine Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından izin verilmedi.

- Kulüpler yurda dönme kararı aldı

Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin müsabakaya Atatürk görseli bulunan tişörtlerle çıkmak istedi.

Galatasaray, Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldı ve soyunma odasındaki hazırlıklara da son verdi. Sarı-kırmızılı yetkililer, yaşanan gelişmeler üzerine Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Fenerbahçe de yaşanan gelişmelerin ardından maça çıkmama ve ülkeye dönmeye karar verdi.