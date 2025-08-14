Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 değer kaybederek 10.927,12 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,83 puan ve yüzde 0,21 azalışla 10.927,12 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 50,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,37 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,18 ile turizm, en çok düşen yüzde 7,68 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentilerin gücünü korumasıyla risk iştahı yüksek kalırken, jeopolitik risklerin sürmesi ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırmasını beklediğine dair açıklamaları sonrasında karışık bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında enflasyonun 2025 sonunda yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını, 2026 sonu için de yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 puanın destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.