Türk Telekom, 2025'in ikinci çeyreğinde 4,9 milyar lira net kar elde ederken, yılın ilk yarısındaki net karını da yıllık bazda yüzde 28,7 artırarak 10,3 milyar liraya çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, müşteri deneyimi odaklı stratejileri ve güçlü altyapıları sayesinde mobil alandaki büyümeyi sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Faturalı segment 810 bin net abone kazanımıyla tarihinin en yüksek çeyreklik net kazanımını kaydetti. Son 12 ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımıyla yeni bir rekora daha imza attık. Güçlü altyapımız ve müşteri deneyimi odaklı stratejimizin yanı sıra devam eden yatırımlarımız ve kazandığımız birikimlerimizle, mobil alandaki varlığımızı ileriye taşımaya devam edeceğiz."

Güçlü fiber altyapısı ve teknoloji birikimiyle bölge coğrafyasının dijitalleşmesine yönelik adımlar attıklarını belirten Önal, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapacağımız fiber altyapı girişimimizi önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs hükümetleri arasında imzalanan ikili protokol kapsamında, ülkedeki fiber dönüşüm süreci Türk Telekom tarafından yürütülecek. Bu kapsamda, ülke genelinde fiber altyapı kurmanın yanı sıra bireysel ve kurumsal müşterilere yüksek hızlı bağlantı ve en üst seviyede kullanıcı deneyimi sunan perakende genişbant hizmetleri sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Önal, Türk Telekom'un Kuzey Kıbrıs'a Türkiye üzerinden iki denizaltı fiber hattı ile uluslararası internet erişimi sağlayan tek operatör olduğunu anımsatarak, "Yeni projemiz, bu rolümüzü daha da ileriye taşıyor. Bu girişim, yurt dışında hem altyapı geliştirici hem de perakende sabit internet hizmet sağlayıcısı olarak ilk açılımımız. Her iki alandaki yetkinliğimizi bir kez daha ortaya koyacak olan bu adımın yakın coğrafyalarda oluşabilecek yeni fırsatlara da zemin hazırlayabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.