Bongo, cezaevindeki eşi ve oğlunun da serbest bırakılması çağrısında bulunarak aktif siyaseti bırakma kararının onlar için de geçerli olduğunu kaydetti.

Mektubunda ayrıca sürekli gözetime tabi olduğunu söyleyen Bongo, "Ziyaretlerim ordunun iznine bağlı. Dış dünyadan izole edilmiş durumdayım, kimseyle iletişimim yok, ailemden haber alamıyorum." açıklamasında bulundu.

Ülkedeki tartışmalı seçimin ardından Bongo, Ağustos 2023'te askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılmıştı.

Bongo ve iki oğlu ev hapsinde, eşi Sylvia ve büyük oğlu ise cezaevinde tutuluyor.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu. Bongo ailesi, Gabon'u 56 yıl yönetmişti.