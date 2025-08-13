ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği bildirildi.

Bölge polisi, 32 yaşındaki Ethan Nieneker'in Austin'deki bir marketin dışında alışveriş arabalarını toplayan bir çalışanı, bir adamı ve 4 yaşındaki torununu öldürdükten sonra adamın arabasını çaldığını bildirdi.

Saldırgan Nieneker'ın kaçış sırasında iki araba çaldığını açıklayan polis, saldırganı şok tabancasıyla etkisiz hale getirerek yakaladığını aktardı.

Bölge polis yetkilisi Lisa Davis, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında Nieneker'ın ruh sağlığı sorunları olduğunu, insanların üzerine rastgele ateş açtığını ve bunun kasıtlı bir saldırı olduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, olayın meydana geldiği marketin otoparkında çok fazla polisin ve acil müdahale ekibinin olduğu ve önlemler aldığı görülmüştü.

Öte yandan polis olayda yaralanan olup olmadığı konusunda açıklama yapmazken, ABD medyasındaki haberlerde, alışveriş merkezine yakın bir hastanede 3-4 yaralının tedavi altına alındığı iddia edilmişti.