Ulusal meteoroloji ajansı Meteo France'ın açıklamasına göre, Aitor fırtınasının etkisi altındaki ülkenin bazı vilayetlerinde haftalık yağışların bir günde görülmesinin ardından alarm verildi.

Fransa'nın orta ve doğu kesimlerindeki Ain, Correze, Isere, Jura, Savoie ve Haute-Savoie vilayetleri için şiddetli yağış ve sel uyarısı yapılırken alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Meteo France, saatteki hızı 100 kilometreyi aşan rüzgarlara karşı uyardı ve alarmın verildiği vilayetlere komşu bölgelerde de yağışların görülebileceğini bildirdi.