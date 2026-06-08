Anlaşmayı Lefkoşa’nın Rum kesiminde Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanı Vassilis Palmas ve Fransız mevkidaşı Catherine Vautrin imzaladı.

Palmas, Fransa’nın kendileri için ‘stratejik bir ortak’ olduğunu söyledi.

Anlaşmaya dair planları, nisanda Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron paylaşmıştı.

Buna göre Fransa, askerlerini belirli koşullar çerçevesinde adada konuşlandırılabilecek. Ayrıca adadaki üsleri ve askeri altyapıyı da kullanabilecek.

Anlaşma iki ülke arasındaki askeri teknoloji paylaşımı, ortak tatbikat ve stratejik diyalog konularını da içeriyor.

Anlaşmanın arka planında, martta İran’a ait bir insansız hava aracının (İHA) Kıbrıs’a düşmesinin ardından bölgede artan askeri faaliyetlerin yattığı öne sürülüyor.

AB ülkeleri arasında Ortadoğu’ya en yakın ülke konumunda olan Kıbrıs, Lübnan ve İsrail’e sadece 150 ila 250 kilometre uzaklıkta.