Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümetin dün Ulusal Meclis'te yapılan güven oylamasından geçemeyerek düşmesi üzerine Başbakan François Bayrou'nun istifasını onayladı.

Başbakan Bayrou Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sundu.

Macron, dün Ulusal Meclis'te yapılan oylamada 194'e karşı 364 milletvekilinin güvensizlik oyuyla hükümetin düşmesinin ardından Başbakan Bayrou'nun istifasını kabul etti.

- Bayrou hükümeti düşmüştü

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, dün yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düştü.

Oylamada, 194 milletvekili Bayrou hükümetinden yana oy kullanırken, 364 milletvekili güvensizlik oyu vermiş, 15 vekil çekimser kalmıştı.