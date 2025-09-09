Katar'ın başkenti Doha'daki patlamaların ardından İsrail ordusu, Hamas'ın üst düzey isimlerine hava saldırısıyla suikast düzenlediğini bildirdi.

Katar'ın başkenti Doha'da patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Doha'nın merkezindeki bir noktada patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki görüntülerde, Doha'daki bir noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısıyla Hamas'ın üst düzey isimlerine yönelik suikast düzenlendiği ifade edildi.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırının nerede gerçekleştirildiğine ilişkin ise detay verilmedi.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkili, Doha'daki patlamaların İsrail saldırısı sonucu yaşandığını iddia etti.

Söz konusu yetkili, İsrail'in Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Katar makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail yönetimi daha önce Hamas'ın yurt dışındaki üst düzey isimlerine suikast tehdidinde bulunmuştu.