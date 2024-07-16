Folklorama müzikali, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında bu Perşembe saat 20.00’de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda izleyicilerle buluşacak.

KKTC Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Gazimağusa’da sahnelenecek Folklorama 2024 müzikali için hazırlıklar tamamlanmak üzere.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZMİRDOB) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) iş birlikleriyle sahnelenecek Folklorama 2024 müzikali, ücretsiz ve halka açık olarak sahnelenecek.

Açıklamaya göre müzikal, Türk coğrafyasının bilindik türkülerini ve zengin folklorik dokusunu sanatın evrenselliğiyle harmanlayarak sahneye taşıyor.