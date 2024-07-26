Lefkoşa Folklor Derneği (Folk-Der) Dillirga Grubu, Yalova’da yapılan 27. Türk Boyları Kültür Şöleni’ne katıldı.

Dernek Başkanı Hatice Kıray’ın açıklamasına göre, dernek genç ekibi şölende, birçok ülkeden dansçılarla arkadaşlıklar kurup, Kıbrıs kültürünü tanıttı ve halk dansları gösterisi sundu.

Festivale Azerbaycan, Bosna Hersek, Kabardeyler, Kuzey Makedonya, Romanya, Kuzey Osetya (Alanya), Sancak, Yakutistan, Güney Osetya (Alanya), İran Türkleri, Kırgızistan, Irak Türkmenleri ve Gagauzya katıldı.