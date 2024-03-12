İnsani Yardımları Alabilmek İçin Gazze Kenti Kıyısında İskele Kurma Çalışmaları Sürüyor İnsani Yardımları Alabilmek İçin Gazze Kenti Kıyısında İskele Kurma Çalışmaları Sürüyor

 Lefkoşa Folklor Derneği'nin geleneksel Bahar Partisi, Lefkoşa Elysium Park’ta yapıldı.

Etkinlikte, Folk-Der Çocuk Kulübü'ne bağlı üç ekip, ekim ayından beridir hazırladıkları Kıbrıs Türk halk dansları gösterilerini ailelerine sundu.

Folk-Der Yönetim Kurulu Başkanı Ali Katipoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, çalışmalarından ötürü eğitmenlere ve çocuk kulübüne, veli komitesine, etkinliğe katılan velilere ve dernek gönüllülerine teşekkür etti. Katipoğlu, Folk-Der’in ana misyonu olan Kıbrıs kültürünün yaşatılması için uğraş vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.