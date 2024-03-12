Lefkoşa Folklor Derneği'nin geleneksel Bahar Partisi, Lefkoşa Elysium Park’ta yapıldı.

Etkinlikte, Folk-Der Çocuk Kulübü'ne bağlı üç ekip, ekim ayından beridir hazırladıkları Kıbrıs Türk halk dansları gösterilerini ailelerine sundu.

Folk-Der Yönetim Kurulu Başkanı Ali Katipoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, çalışmalarından ötürü eğitmenlere ve çocuk kulübüne, veli komitesine, etkinliğe katılan velilere ve dernek gönüllülerine teşekkür etti. Katipoğlu, Folk-Der’in ana misyonu olan Kıbrıs kültürünün yaşatılması için uğraş vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.