Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nin (FODER) geçen hafta yapılan olağan genel kurul toplantısının ardından yeni yönetim belirlendi. FODER’den yapılan açıklamaya göre dernek başkanlığına Ramadan Gümüşok getirilirken, yönetim kurulunda görev yapacak kişiler de belirledi.

Buna göre yönetim kurulu şöyle oluştu: “Başkan: Ramadan Gümüşok; başkan yardımcısı: Tevfik Ulual; sayman: Gülnur Tokay; sekreter: Mustafa Erkan, faal üye: Yıldız Özkan; yedek üyeler: Erdal Şanlıdağ ve Erman Altınçay.”

Denetleme kurulu üyeliğine Sunalp Çelebi, Asım Eğitmen, Durmuş Bıyıklı getirilirken, Veysi Canateş yedek üye oldu.

Disiplin kurulu ise Ergün Emiroğulları, Halil Olgu, Hüseyin Kocaismail’nden oluştu ve yedek üyeliğe Giray Karahasan getirildi.