Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü “pozitif” olarak belirledi.

Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye Varlık Fonu’nun uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B"den 'B+'ya yükseltildiği, not görünümünün "pozitif" olarak belirlendiği aktarıldı.

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Açıklamada, artırımın 8 Mart’ta Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.