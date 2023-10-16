AFAD tarafından oluşturulan Filistin Yardım Kampanyası’na Evkaf tarafından yardım sağlandı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Filistin’de bulunan Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılar nedeniyle zor durumda olan ve ihtiyaca cevap veremez duruma gelen hastanelere Evkaf tarafından yardım gönderildi.

Yardım, yaşanan saldırılar neticesinde hastanelerde oluşan ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin giderilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu vesileyle hem insani hem de ecdat geleneği olarak kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyor son günlerde yaşananlar nedeniyle hayatını kaybeden binlerce Filistinli’ye Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz.”