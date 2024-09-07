Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Filistin makamları, Eygi'nin ölümüne ilişkin Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu ile bilgi paylaştı.

Eygi'nin keskin nişancı tarafından kasıtlı biçimde hedef alınmış olabileceğini belirten Filistin makamları, kullanılan merminin plastik değil gerçek mermi olduğu kanaatinde olduklarını aktardı.

Filistin makamları, 2022'de gazeteci Şirin Ebu Akile’nin de benzer şekilde öldürüldüğüne dikkati çekiyor.

Bu nedenle Filistinli doktorların da Eygi'ye otopsi yapacağı kaydedildi.

- İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine gerçek mermilerle ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.