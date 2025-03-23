İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah kentinde bombardımana maruz kalan bölgede bulunan ambulansları kuşatma altına aldı, bazı sağlık görevlileri yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Refah kentinde bombardımana maruz kalan bölgede bulunan çok sayıda ambulansın etrafı İsrail güçleri tarafından kuşatıldı.

Kuşatma sırasında bazı sağlık görevlilerin yaralandığı belirtilen açıklamada sayılarına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Kızılay ayrıca İsrail tarafından saatlerdir kuşatma altında tutulan mürettebatla irtibatın kesildiğini bildirdi.

Ayrıca görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu ambulansları Quadcopter tipi dron ve yoğun topçu atışlarıyla kuşatma altına aldı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise Refah kentinin batısındaki Tel Sultan bölgesindeki Filistinlileri, göç etmeleri konusunda uyardı.

Adraee, İsrail ordusunun "tehlikeli savaş bölgesi" olduğu iddiasıyla Tel Sultan'a saldırmaya başladığını belirtti.

Ordu sözcüsü, Filistinlilere, sahilden Han Yunus'un güneyinden Deyr Belah'ın kuzeyine kadar uzanan ve gece boyu sivillerin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan saldırılara maruz kalan Mevasi bölgesine gitmeleri talimatını verdi.

İsrail güçlerinin bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus'ta zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadır ve evlere düzenlediği hava saldırılarında en az 20 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1200 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 49 bin 747'ye, yaralıların sayısı ise 113 bin 213'e yükseldi.