“Fidan-Yerapetridis Yüz Yüze Değerlendirdi” başlıklı haberde, diplomatik kaynaklara dayanılarak Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunan dengi Yorgos Yerapetridis’in dün gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmede gayriresmi genişletilmiş Kıbrıs görüşmesini değerlendirdiğine dikkat çekildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in söylediklerinin, BM Genel Sekreteri’nin yeni çok taraflı konferans yapılacağı açıklamasının ise “ümidin canlı tutulması için olumlu bir vurgu” olduğu görüşü ortaya koyuldu.

Haberde, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Sözcü Öncü Keçeli imzasıyla yayımladığı “Bugünkü ortamda Kıbrıs sorununun nihai çözümü için adadaki taraflar arasında ortak zemin olmadığı”, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetridis’in de “Kıbrıs sorununun BM gündeminin üst sırasında olmasının" önemine vurgu yaptığı açıklamanın ana hatlarına yer verildi.

Haravgi haberi, “Güven Yaratmak İçin Diyalog, Tek Çözüm Yeniden Birleşme… Yerapetridis: Kıbrıs Sorununun BM Gündeminin Tepesinde Olması Çok Önemli” başlığıyla aktardı.