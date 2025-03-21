Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "AB'nin de artık stratejik pusulasını kalibre etmesini bekliyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinin bazı üyelerin dar çıkarlarına hapsedilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. “ ifadelerini kullandı.

Fidan, “Avrupa'nın güvenliği söz konusu olduğunda Türkiye-AB ilişkilerinin ne denli önemli olduğu görülmektedir. Avrupa güvenliğine dair atılacak tüm adımların Türkiye ile birlikte planlanmasının ortak menfaatimiz için elzem olduğuna inanıyoruz." diye ekledi.

Bakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendikten sonra ilk ziyaret ettiği ülkeler arasında Macaristan'ın da olduğunu belirterek, mevkidaşıyla uluslararası toplantılarda, ortamlarda zor konularda hep görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin çok boyutlu nitelik taşıdığını kaydeden Fidan, ikili ilişkileri her alanda derinleştirmek için çaba harcadıklarını söyledi.

Geçen yıl ticari ilişkilerin son derece verimli geçtiğine işaret eden Fidan, iki ülke ticaret hacminin 4,5 milyar dolara ulaştığını, iki ülke liderleri tarafından belirlenen 6 milyar dolar hedefine bir adım daha yaklaşmış olduklarını dile getirdi.

"Savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz de giderek gelişiyor ve derinleşiyor. Firmalarımız artık ortak üretime başladı. Yakında ortak savunma ürünlerimizi üçüncü ülkelerde göreceğimize inanıyoruz. Enerji alanındaki işbirliğimizin de özel ve stratejik bir mahiyeti bulunmakta." diyen Fidan, bu alandaki çalışmaların geniş bir yelpazeye yayılmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

-“TDT'nin gayriresmi zirvesi bu yıl Budapeşte'de düzenlenecek”

Fidan, Macaristan'ın gözlemci üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesindeki işbirliklerinin çok iyi seviyede devam ettiğini, TDT'nin gayriresmi zirvesinin bu yıl Budapeşte'de düzenleneceğini ve bu toplantıya büyük önem atfettiklerini vurguladı.

"Macaristan geçtiğimiz yılın ikinci yarısında AB Konseyi dönem başkanlığını üstlenmişti. Bu süre boyunca Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini canlandırmak için sağ olsunlar çok ciddi bir çaba gösterdiler." ifadesini kullanın Fidan, çabaları için mevkidaşına teşekkür etti.

- "Avrupa'nın güvenliği söz konusu olduğunda Türkiye-AB ilişkilerinin ne denli önemli olduğu görülmektedir"

Bakan Fidan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz katıldığımız toplantılarda Türkiye'nin, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle Avrupa'nın güvenliğine, istikrarına ve refahına önemli katkılarda bulunabileceğini hep söyledik. Bugün geldiğimiz noktada AB'nin de artık stratejik pusulasını kalibre etmesini bekliyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinin bazı üyelerin dar çıkarlarına hapsedilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa'nın güvenliği söz konusu olduğunda Türkiye-AB ilişkilerinin ne denli önemli olduğu görülmektedir. Avrupa güvenliğine dair atılacak tüm adımların Türkiye ile birlikte planlanmasının ortak menfaatimiz için elzem olduğuna inanıyoruz."

Ukrayna'daki savaşın etkilerini yakından hisseden iki ülke olduklarına dikkati çeken Fidan, iki ülkenin, ihtilafın çözümü için diyalog ve diplomasiden yana olduğunu, tarafların ateşkese yönelik adımlarını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu sürecin desteklenmesi gerektiğini düşündüklerini aktardı.

Fidan, "Ümidimiz tam ve kapsamlı bir ateşkesin tesis edilmesi ve kalıcı barışa yönelik sürecin başlamasıdır. Bu yöndeki çabalarımızı ve taraflarla olan temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Suriye'de barış ve istikrar çabalarını baltalamaya çalışan provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerekiyor." diyen Bakan Fidan, Suriye'deki ulusal diyalog konferansının ardından anayasa bildirgesi yayınlandığını, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğini esas alan bu belgenin ayrılıkçı hareketleri reddettiğini söyledi.

Fidan, bildirgenin aynı zamanda herkes için eşit vatandaşlık hakkını da garanti altına aldığını belirterek "Siyasi geçiş sürecinin, hükümetin ve halk meclisinin oluşturulmasına dönük adımlarla sürmesini bekliyoruz. Şam'daki yeni yönetimin ülkede barış ve istikrarı sağlayacak kapasiteye ulaşması gerekmekte. Bunun için de uluslararası toplumun desteği ve angajmanı önem taşımaktadır. Bu doğrultuda yaptırımların tamamen kaldırılmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "İsrail, soykırıma yeniden başladı"

Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve müteakip aşamaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"İsrail, ateşkes anlaşmasını Gazze'ye insani yardımların girişini engelleyerek bozdu. Son günlerde yüzlerce Filistinliyi şehit ederek soykırıma yeniden başladı. Netanyahu'nun gündeminde barış, istikrar, uluslararası hukuk veya insani değerler yok. İsrail'in amacı, Filistin halkını sindirmek ve Filistin'i boşaltmaktır.

Filistin meselesi bölgesel ve küresel düzeyde daha büyük sorunlara yol açma riskini barındırıyor. Türkiye olarak Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Pazar günü Kahire'de İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi Gazze Temas Grubu'nun toplantısına katılacağım. Şu andaki önceliğimiz ateşkese geri dönülmesi ve Gazze halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Diğer yandan İsrail'in işlediği suçların takipçisi olmaya devam edeceğiz."