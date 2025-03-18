Politis gazetesi, “Başkanın Türkiye Dışişleri Bakanıyla Baş Başa Görüşmesi- Görüşmeyi Fidan İstedi” başlıklı haberinde, dün akşamki yemekte göze çarpan olayın, yemeğin tamamlanmasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile Rum lider Hristodulidis’in yemeğin yer aldığı salonda kalması ve 15 dakika süren baş başa bir görüşme yapmaları olduğuna işaret etti.

Görüşmenin Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın talebi üzerine gerçekleştirildiğini ileri süren gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak Fidan’ın akşam yemeğinin başlamasından önce Hristodulidis’i özel bir görüşmede görmek istediğini öne sürdü.

Gazeteye göre aynı kaynaklar, sürecin sürdürülmesi için Türkiye’den böyle bir hareket beklendiğini belirtirken, herhangi bir hamlenin Ankara’nın Avrupa hedefleri yanı sıra Kıbrıs sorunundaki başka bir başarısızlıkla suçlanmamasıyla bağlantılı olduğunu da öne sürdü.

Haravgi gazetesi ise “Hristodulidis ile Fidan Arasında Sosyal İçerikli Gündem Dışı Görüşme” başlıklı haberinde dün gece geç saatlerde BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili gayriresmi görüşmede yer alan beş heyetin üyelerine verdiği yemek biter bitmez, beklenmedik ve planlı olmayan bir görüşme yapıldığını yazdı.

ΒΜ Genel Sekreteri Guterres ile diğer katılımcıların yemeğin yapıldığı salondan ayrılmasının ardından salonda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Rum müzakereci Menelaos Menelau ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay’ın kaldığını yazan gazete, “elde ettiği bilgilere” dayanarak görüşmeyi Fidan’ın talep ettiğini yazdı.

Gazeteye göre Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise Ulusal Konsey toplantısının sona ermesinden sonra yaptığı açıklamada, görüşmenin sosyal nitelikli olduğu konusunda ısrarcı oldu.