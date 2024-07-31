Fidan, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye İran'da suikast düzenlendiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Heniyye'nin, yaşamını Filistin davasına, Filistin'e barış ve huzur gelmesine adadığını kaydeden Fidan, ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidi olduklarını vurguladı.

Fidan, Heniyye'nin, aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde dahi barışa olan inancını bir an olsun yitirmediğini belirterek, "İsmail Heniyye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.