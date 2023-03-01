Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a taziye ziyaretinde bulundu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Türkiye’de ve Suriye’de on binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin acısını Gazimağusa’nın da yüreğinde hissettiğini ifade etti.

Depremin hem aileler için hem de kent halkı için büyük bir travma olduğunu belirten Uluçay, süreç boyunca desteklerini esirgemeyen Büyükelçi Feyzioğlu’na, Türkiye Cumhuriyeti devleti ile KKTC devletine teşekkür etti.

Zor bir süreçten geçildiğini ifade eden Uluçay, Gazimağusa’nın bu travmatik ortamdan çıkabilmesi için belediye olarak çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da ziyarette deprem felaketi sonrasında yaşananlarla ve İsias Otel davasıyla ilgili sürece değindi.