Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim 2024'te ABD'de hayatını kaybettiği, ABD Dışişleri Bakanlığınca Türk makamlarına iletilen belgeyle resmiyet kazandı.

Gülen'in nüfus kaydına "ölü" şerhi düşülürken, hakkında açılan ceza davalarında "düşme kararı" verilmesi, maddi tazminat davalarında ise "yasal mirasçılarının sorumlu tutulması" bekleniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, diplomatik kanallar aracılığıyla ulaştırılan belge, Dışişleri Bakanlığı tarafından Adalet ve İçişleri bakanlıklarına gönderildi.

Türkiye Adalet Bakanlığı, hukuki sürecin başlatılması ve ölüm kaydının resmiyet kazanması için gerekli adımları atarken, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla da Gülen'in nüfus kayıt örneğine "ölü" şerhi düşüldü.

Nüfus kayıt örneğinde yer alan bilgilere göre, Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan teröristbaşı Gülen'in ikametgah adresi ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg kasabası olarak görünüyor.

Kayıtlarda Gülen'in 20 Ekim 2024'te St. Luke's Hastanesi'nin Monroe kampüsünde öldüğü belirtiliyor.

FETÖ elebaşının nüfus kayıt örneğinde ailesiyle ilgili de detaylar yer alıyor. Buna göre, Gülen'in hayatta olan kardeşleri ve yasal mirasçıları arasında Mesih, Salih ve Kutbettin Gülen ile Fazilet Korucuk bulunuyor.