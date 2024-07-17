Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik soruşturmasında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca firari FETÖ mensuplarının yakalanmamak amacıyla söz konusu terör örgütünün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları tespit edildi.

Polis ekiplerince hücre evlerine yapılan operasyonlarda, aralarında 1 binbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubayın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ilgili yargı birimlerine sevklerine yönelik işlemlere devam edildiği bildirildi.