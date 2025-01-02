Arabesk müziğin tanınmış ismi 79 yaşındaki Ferdi Tayfur Antalya'da özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ferdi Tayfur 15 Aralık'ta hastalanıp hastaneye kaldırıldı. Daha sonra ailesinin isteği üzerine Antalya'ya sevk edildi. Sanatçı Antalya'da bir sinüs ameliyatı geçirdi.

Daha sonra tedavisine aynı hastanede devam edildi. Gözetim sürecinde sanatçının durumu iyiye gitmedi.

Tayfur, bir süre diyaliz tedavisi de görmüş ve Antalya’da 2020’de oğlunun böbreği nakledilmişti.