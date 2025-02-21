Fedai, 22 Şubat mesajında insanı, vatanı ve doğayı sevmek anlamına gelen, bağları güçlendiren, dostluğa, kardeşliği arkadaşlığı geliştiren izciliğin her ülkede ırk, din, cinsiyet ayrımı olmaksızın kabul görmesinin en büyük sebebinin bu duyguları ilke edinmesi ve yayması olduğunu söyledi.

Lütfiye Fedai, milli, insani duyguları yüksek, araştırmacı, yapıcı, topluma bağlı, iyi karakter sahibi ve saygılı olan izcilerin aldıkları bilgiler ışığında sevgiyi, dostluğu, kardeşliği, güveni, yardımlaşmayı, çağdaş düşünce ve duyguları paylaştığını da ifade etti. Mesajında izcilere de seslenen Lütfiye Fedai, bu alanda öğrenilecek bilgilerin iyi değerlendirilmesini de istedi.

Öte yandan KKTC İzci Liderleri Derneği Başkanı Lütfiye Fedai, “Dünya İzci Düşünce Günü” kapsamında düzenlenecek “Dünya İzci Düşünce Günü” şöleninin kötü hava şartlarından dolayı 1 Mart’a ertelendiğini de anımsattı.