24.07.2025 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde, Jacqueline HUGO (K-78) yönetimindeki KN 403 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru koşarak geçmeye çalışan Bedirhan Roni ATEŞ (E-14)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Bedirhan Roni ATEŞ, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.