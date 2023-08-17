İskele-Ercan ana yolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında bu sabah meydana gelen trafik kazasında iki araç sürücüsü yaralandı.

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Abdullah Atlar (E-22), saat 09.30 sıralarında, yönetimindeki TNR 706 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Küçük Petrol yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun solunu muhafaza etmeyerek, yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada Ercan istikametine doğru seyreden Bora Mesutoğlu (E-35) yönetimindeki AS 309 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsünün, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.