Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Rum polisi arasında işbirliği anlaşması imzalanacak.

Haravgi gazetesi, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Rum polisi arasında işbirliği anlaşması imzalanmasının dün gerçekleştirilen Rum Bakanlar Kurulu toplantısında onaylandığını yazdı.

Habere göre, Rum Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, kara para aklanması ve ABD yaptırımlarının çiğnenmesi konusunda Rum polisinin desteklenmesini öngören anlaşma “önemli bir gelişme” şeklinde nitelendirildi.