ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silahlı saldırı sonucunda sağ kulağından yaralandı. Olayda saldırganın öldürüldüğü, mitingde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de durumunun kritik olduğu açıklandı.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Pensilvanya'daki mitingi sırasında, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden sahneye doğru birçok kez ateş ettiğini açıkladı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi düzenleyen kişinin kimliğini belirlemeye yakın olduklarını, bilgiler kesinleştikten sonra açıklama yapacaklarını bildirdi.

-FBI Yetkilisi: “Olayı suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz”

FBI Yetkilisi Kevin Rojek ise, Trump'a yönelik saldırı hakkında basın toplantısı düzenledi.

Seçim mitingindeki kişilerden destek beklediklerini belirten Rojek, "Olayı suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Rojek, halihazırda suç mahallinde aktif incelemenin sürdüğünü vurgulayarak, saldırganın amacının da araştırıldığını ifade etti.

"Eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişimi düzenleyen kişinin kimliğini belirlemeye yakınız, bilgiler kesinleştikten sonra açıklama yapacağız" diyen Rojek, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kevin Rojek, saldırganın tek başına hareket edip etmediğinin de araştırıldığını aktararak, halihazırda ilave bir tehdit olduğuna dair bulgunun bulunmadığını söyledi.

Saldırganı tespit etmek için fotoğrafların incelendiğini ve DNA çalışmalarının yapıldığını söyleyen Rojek, kesin bilgi elde ettiklerinde basınla paylaşacaklarını dile getirdi.

Rojek, olayda saldırganın öldürüldüğünü, mitingde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Seçim mitingi için FBI'dan ilave destek istenmediğini belirten Rojek, güvenlik zafiyeti olup olmadığına ilişkin soruları cevaplamaktan kaçındı.

Pensilvanya Polisi Yetkilisi George Bivens de saldırganın erkek olduğunu aktardı.