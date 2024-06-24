ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New Mexico eyaletinde devam eden orman yangınlarını "başlatmaktan sorumlu kişi ya da kişiler" hakkında bilgi sağlayana 10 bin dolara kadar ödül verecek.

FBI'dan yapılan açıklamada, 17 Haziran'da New Mexico'da başlayan orman yangınlarının nedeninin aydınlatılması için kamuoyundan yardım istendiği belirtildi.

Açıklamada, "yangınları başlatmaktan sorumlu kişi ya da kişilerin" tutuklanmasını ve mahkum edilmesini sağlayacak bilgiler için 10 bin dolara kadar para ödülü verileceği bildirildi.

Eyalet yetkililerine göre, New Mexico'nun Ruidoso köyü ve civarında devam eden ve binlerce kişinin tahliyesine yol açan orman yangınlarında şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti.

Yangınlarda tahmini 1400'den fazla yapı da tahrip oldu.

Şu ana kadar yaklaşık 8 bin kişi tahliye edildi.

Bölgede başlayan yağmur ve serin hava, 1000'den fazla itfaiyeciye yardımcı olsa da Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezine (NIFC) göre, yangınların 15 Temmuz'a kadar tamamen kontrol altına alınması beklenmiyor.

New Mexico eyaletinin Ruidoso köyü çevresinde 17 Haziran'da başlayan orman yangınları hızla yayılmaya başlamıştı.

Yangınlar nedeniyle 19 Haziran'da bölgede olağanüstü hal ilan edilmişti.

Bölgeye 121 kilometre uzaklıktaki Roswell şehri başta olmak üzere çevre bölgelerde çok sayıda tahliye merkezi kurulmuştu.