Geçen hafta hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın, ölümünden önce katıldığı son program yayımlandı. Programda Ortaylı’nın “Dostluk ebedidir” sözleri dikkat çekti.

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın hayatını kaybetmeden kısa süre önce katıldığı Teke Tek Bilim programı YouTube'da yayımlandı. Programın kaydı, "Teke Tek Bilim’in efsane kadrosuyla, Prof. Dr. İlber Ortaylı aramızdan ayrılmadan önce çektiğimiz son program YouTube kanalımızda yayında. Hocamızın anısına sevgi, saygı ve minnetle…" sözleriyle duyuruldu.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın sunduğu ve Celal Şengör’ün de yer aldığı programda, Ortaylı’nın “Dostluk nedir?” sorusuna verdiği “Ne dermiş Cicero hazretleri? Dostluk ebedidir. Çok nadirdir, ebedidir” yanıtı öne çıktı.

Programda Altaylı, cezaevinde bulunduğu dönemde Ortaylı’nın ziyaretine ilişkin anısını da paylaştı. Ortaylı’nın gelişinin cezaevinde “bayram havası” yarattığını belirten Altaylı, bu ziyaretin hem mahkûmlar hem de personel üzerinde güçlü bir etki bıraktığını ifade etti.

Altaylı, yayımlanan program için yaptığı paylaşımda ise Ortaylı ile çekilen bu bölümün son kayıt olduğunu belirterek, “Tek tesellim bu yayınlar durdukça o da yaşayacak” ifadelerini kullandı.