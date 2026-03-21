İtalya'nın Napoli kentinde bulunan dünyanın en eski opera sahnelerinden "Teatro di San Carlo" gelecek yıl 290. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

İtalyan kültürünün öne çıkan unsurlarından opera sanatının önemli sahnelerinden biri olan San Carlo Opera Binası, açıldığı 18. yüzyıldan bu yana Napoli’nin sembolik anıtı olarak kabul ediliyor.

Napoli'de hüküm süren Bourbon Hanedanı'ndan 3. Charles tarafından 1737'de kendi adına yaptırılan San Carlo, 8 ay gibi bir sürede inşa edildi.

At nalını andıran salon planı, altın varaklı süslemeleri ve kırmızı kadife koltuklarıyla klasik İtalyan opera mimarisinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkan yapı, özellikle akustik kalitesiyle dünya çapında üne kavuşmuş durumda. San Carlo Opera Binası'nın bu özelliği sayesinde Napoli, bir dönem Avrupa'nın müzik başkenti olarak anıldı.

Ünlü İtalyan besteciler Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini ve Giuseppe Verdi'nin birçok eserini yazıp, sergilediği San Carlo, Maria Callas'tan Luciano Pavarotti'ye çok sayıda ünlü sanatçının da sahne aldığı bir yer olma özelliği taşıyor.

Uzun yıllardır İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek de ülkedeki başarılı film yönetmenlerinin opera yönetmesi geleneği kapsamında 2012'de ve 2015'te Verdi'nin üç perdelik eseri "La Traviata"yı San Carlo'da sahneye koymuştu.

1816'da çıkan yangında ciddi hasar gören ancak hızla yeniden inşa edilen San Carlo Opera Binası, gelecek sene 290. açılış yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

San Carlo, Milano'daki ünlü La Scala'dan 41 yıl, Venedik'teki ünlü La Fenice sahnesinden de 55 yıl önce açılması sebebiyle Avrupa ve dünyadaki birçok opera binasından daha eski olmasıyla dikkati çekiyor.

-"(Büyük müzisyenler) Hepsi, burası için eserler yazmıştır"

San Carlo Opera Binası'nın Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Fulvio Adamo Macciardi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyada halen faaliyette olan en eski sahnelerden biri olarak kabul ediliyoruz." dedi.

Macciardi, San Carlo Opera Binası'nın şehirle olan ilişkisini daha da geliştirmek istediğini belirterek, "Bu nedenle, bu güzel salon için özel olarak yazılmış ki çok sayıda olan eserlerle, tiyatronun inşa edildiği yaklaşık 300 yıl önce sahnelenen müzik üzerine güçlü şekilde odaklanmak istiyorum." diye konuştu.

Macciardi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) insanlığın somut kültürel mirası olarak tanındıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ancak asıl önemli olan İtalyan opera sanatıdır. Belki bu yeterince iyi anlaşılmadı. Özellikle İtalyan opera geleneği çünkü bizim çok önemli bir geleneğimiz var, İtalyan operaları dünyanın her yerinde sahneleniyor. Hatta İtalyancanın halen yaygın olarak konuşulmasının nedenlerinden biri de budur."

Macciardi, San Carlo Opera Binası dolayısıyla tüm büyük müzisyenlerin 1700 ve 1800'lü yıllarda Napoli'den geçtiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hepsi, burası için eserler yazmıştır. Bu nedenle bu tiyatro, beraberinde bir tarih, bir gelenek ve aynı zamanda pek çok prömiyere de ev sahipliği yapmıştır. Bunlar da açıkça bizim tarihimiz için son derece güçlü bir kimlik oluşturmaktadır."

San Carlo'nun son yıllarda çok ciddi restorasyondan geçtiği bilgisini veren Macciardi, açıklamaların ardından gazetecilerle ünlü besteci Gaetano Donizetti'nin "Lucia di Lammermoor" operasını izledi.