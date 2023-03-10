Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

8 Şubat 2022 tarihinde sokak ortasında hain bir pusu sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklu bulunan cinayet zanlıları Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede savcılık makamı savunma avukatlarına raporlanarak verilmesi gereken 15 kalem emare raporu bulunduğunu söyledi. Savcı Ağır Ceza yargıçlarından eksik 15 kalem emarenin kağıda dökülmesi için 3 hafta süre istedi. Savunma avukatları Didem Koç ve Süleyman Özsoylular ise PI duruşmasında sunulan 326 emareden 26’sının taraflarına ulaşmadığını, mahkeme aracılığıyla söz konusu raporların taraflarına ulaştırılmasını istedi. Dava 14 Nisan 2023 Cuma günü saat 11.00’a ertelenirken, Girne Ağır Ceza mahkemesi duruşma hakimleri zanlıların bu süreçte cezaevinde tutukluluklarının devamına, hazırlanması gereken raporların dava gününe kadar hazırlanmasına emir verdi.