EZKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Hürrem Tulga, yazılı açıklamasında, harnup hasadının neredeyse tamamlandığına ancak hasat edilen harnubun torbalarda veya açık bir şekilde çoğu yerde bekletildiğine işaret etti.

Harnup ağacının önemine ve korunmasına vurgu yapan Tulga, Akdeniz bölge ülkelerinde devletlerin harnup ağaç ve ürününün korunması, çoğalması için destek yaptığını, ek ödemeler veya taban fiyat uygulamaları gerçekleştirdiğini kaydetti.

Tulga, ancak ülkede bu ürüne karşı yetkililerin yeterli önemi vermediğini ve belirsizlikler olduğuna işaret ederek, üreticilerin yarın Büyükkonuk Zeytin Koop Tesisleri’nde toplanacağını ve harnubun yok olmaması, ürüne değerinin verilmesi için gerekeni yapacağını belirtti.

Tulga, basına açık gerçekleştirilecek üretici toplantısının saat 20.00’de başlayacağını kaydetti.