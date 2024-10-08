Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği “XVIII. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı” pazar günü gerçekleşti.

Geleneksel yiyecek ve içecek stantlarının kurulduğu, Kıbrıs kültürünün yaşatıldığı panayırda, el emeği ürünler sergilendi, halk dansları, modern dans, cimnastik gösterileri ve müzik dinletileri sunuldu.

Panayıra, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Akıncılar Muhtarı Mustafa Eğmez ile bazı milletvekilleri katıldı.

Panayır, Akıncılar Muhtarı Mustafa Eğmez, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yaptığı konuşmalarla başladı.

-Eğmez

Akıncılar Muhtarı Mustafa Eğmez, panayıra gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederek bölgede yaptıkları hizmetlerin halk için olduğunu belirtti ve “Sizin için varız.” dedi.

-Karavezirler: “Akıncılar’a sınır kapısının en yakın zamanda açılmasını temenni ediyorum”

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi’nin son başkanı, Akıncılar’ın bağlanması sonrası Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin ilk başkanı olarak görevindeki ikinci yılının dolmak üzere olduğunu belirterek Akıncılar bölgesindeki büyümeye ve gelişmeye işaret etti. Bunun bir ekip işi olduğunu ifade eden Karavezirler, doğru noktada doğru işleri yapmanın önemini vurguladı.

Karavezirler, halkın beklentilerinden olan Akıncılar’a sınır kapısı açılması konusunu da gündeme getirerek Limya ve Kiracıköy kapılarının açılmasını temenni etti, bu konuda Cumhurbaşkanlığı, hükümet ve asker düzeyinde gerekli çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

Karavezirler, konuşmasının sonunda büyük bir emek ve özveri ile çalışan, panayırı organize eden tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

-Erhürman: “Dileğim Lurucina’nın çıkmaz sokak olmaktan çıkıp, tarih ve kültür başkenti olması”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı’nın önemine dikkat çekerek adım başı Kıbrıs kültürünü soluduklarını vurguladı.

Tarih ve kültürü bir arada yaşatan festivalin adındaki “Evvel Zaman İçinde Lurucina” kavramının yüreği de sızlatan bir yanı olduğuna değinen Erhürman, Lurucina’nın bir zamanlar bölgenin merkezi olduğunu anımsattı, “çıkmaz köy” olmaktan çıkıp, bir gün tarih ve kültür başkenti olmasını dileğini dile getirdi.

XVIII. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı’nda, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Kozan 2 Grubu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Aktivite Merkezi Çocuk Korosu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi 5. Mevsim Yaşam Korosu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Genç Müzik Orkestra Grubu, Değirmenlik Sanat Derneği Halk Dansları Grubu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Altın Kalpler Korosu Müzik Orkestrası ve Belediye Orkestrası, Mesarya Genç Müzik Orkestrası, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Muhittin Tüzel Cimnastik Grubu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Cimnastik Grubu, Mesarya Yıldızları Cimnastik Grubu, Selmin - Ezgü Salsa Dance Show, YDÜ Dans Okulu, Selmin - Ezgü Contemporary Dance Show, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Büyük Grup gösterileri yer alırken panayır, Fırat Özakıncı ve Grup SOS konseriyle sona erdi.